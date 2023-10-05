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Сбербанк заменит 10 млн кредитных карт и увеличит беспроцентный период до 120 дней

Раньше клиенты «Сбера» могли пользоваться кредиткой с периодом беспроцентного погашения в 50 дней.
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Сбербанк запустил масштабную программу перевыпуска кредитных карт на новую «Сберкарту». Клиенты получат увеличенный беспроцентный период погашения задолженности до 120 дней. Об этом сказано на сайте «Сбера».

Процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы не изменятся. Досрочно гасить задолженность или закрывать счет не придется. Новая карта будет выпущена в стильном дизайне, на платежной системе «Мир», — говорится в сообщении банка.

Для перевыпуска кредитной карты, нужно зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» и в настройках нужной карты нажать «Перевыпустить». Причину рекомендую указать любую.

Активировать карту можно будет прямо в приложении. Это позволит начать пользоваться счетом до получения «пластика» в отделении банка.

Кредитный лимит по карте составляет 1 млн рублей, для оформления не нужна справка о доходах. За покупки будут начислять бонусы «СберСпасибо».

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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