IT-компании

Если IT-компания разработала ПО для банка, доход от него не учитывают для налоговых льгот

Для ставки налога на прибыль 0% и тарифа взносов 7,6% у IT-компании должно быть 70% профильных доходов. Передача прав на собственное ПО – это профильные доходы, но не всегда. Есть ряд исключений.
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В том числе, доход не будет профильным, если программа предназначена для банка, небанковской кредитной организации и иной организации, которые с помощью этого ПО оказывают банковские, финансовые услуги третьим лицам.

Такой вывод сделан в письме Минфина от 19.09.2023 № 03-03-06/1/89221.

В этом случае такие доходы входят в состав общих (знаменатель формулы), но не входят в состав профильных (числитель формулы).

Также в состав профильных не входят доходы от ПО, которое разработано для компаний и ИП в общепите (письмо Минфина от 21.07.2023 № 03-03-06/1/68741).

У нас есть таблица с полным перечнем профильных доходов IT-компаний.

Еще больше разъяснений по льготам IT-компаний можно найти в наших обзорах писем Минфина и ФНС. Вот, например – обзор за сентябрь.

Комментарии

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