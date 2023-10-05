Если IT-компания разработала ПО для банка, доход от него не учитывают для налоговых льгот

В том числе, доход не будет профильным, если программа предназначена для банка, небанковской кредитной организации и иной организации, которые с помощью этого ПО оказывают банковские, финансовые услуги третьим лицам.
Такой вывод сделан в письме Минфина от 19.09.2023 № 03-03-06/1/89221.
В этом случае такие доходы входят в состав общих (знаменатель формулы), но не входят в состав профильных (числитель формулы).
Также в состав профильных не входят доходы от ПО, которое разработано для компаний и ИП в общепите (письмо Минфина от 21.07.2023 № 03-03-06/1/68741).
У нас есть таблица с полным перечнем профильных доходов IT-компаний.
Еще больше разъяснений по льготам IT-компаний можно найти в наших обзорах писем Минфина и ФНС. Вот, например – обзор за сентябрь.
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