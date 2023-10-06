Нельзя выдавать зарплату авансом, даже по просьбе работника

Даже если сотрудник попросил выдать ему заработок авансом, месяца за два, и директор согласен, Минтруд и Роструд считают, что это нарушение. И так поступать нельзя.

Чиновники Минтруда заявили, что зарплату можно выдавать только за фактически отработанное время письмо Минтруда от 13.07.2023 № 14-1/ООГ-4663.

Роструд также в своих разъяснениях указывал, что выплата заработной платы сотруднику за неотработанный период трудовым законодательством не предусмотрена письмо Роструда от 30.06.2022 № ПГ/16063-6-1.