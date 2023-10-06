Нельзя выдавать зарплату авансом, даже по просьбе работника

Чиновники Минтруда заявили, что зарплату можно выдавать только за фактически отработанное время письмо Минтруда от 13.07.2023 № 14-1/ООГ-4663.
Роструд также в своих разъяснениях указывал, что выплата заработной платы сотруднику за неотработанный период трудовым законодательством не предусмотрена письмо Роструда от 30.06.2022 № ПГ/16063-6-1.
Если сотрудник остро нуждается в деньгах, то можно выдать не зарплату, а заем на сумму, равную его двум месячным зарплатам. Это законодательством не запрещено.
Комментарии