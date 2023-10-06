«Почта банк» заплатит 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

Рекламодатель набрал дополнительные условия предоставления кредита с низкой ставкой мелким шрифтом. Информацию невозможно прочитать за короткое время ротации.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Почта банк» на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Об этом сказано на сайте ФАС.

Условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, — говорится в сообщении.

«Почта банк» запустила рекламу на роллерном дисплее в Москве, где была указана ставка по кредиту от 4% при подключении услуги «Гарантированная ставка».

Остальные условия, которые влияют на стоимость кредита, а также сведения об участии в акции были набраны мелким шрифтом и спрятаны в сноске.

Потребители в течение короткого времени ротации не смогли прочитать дополнительные условия. Поэтому ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала «Почта банку» предписание прекратить нарушать закон о рекламе.

В итоге «Почта банк» оштрафовали на 500 тыс. рублей по ч.6 ст. 14.3 КоАП.