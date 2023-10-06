Реклама

«Почта банк» заплатит 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

Рекламодатель набрал дополнительные условия предоставления кредита с низкой ставкой мелким шрифтом. Информацию невозможно прочитать за короткое время ротации.
63

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Почта банк» на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Об этом сказано на сайте ФАС.

Условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, — говорится в сообщении.

«Почта банк» запустила рекламу на роллерном дисплее в Москве, где была указана ставка по кредиту от 4% при подключении услуги «Гарантированная ставка».

Остальные условия, которые влияют на стоимость кредита, а также сведения об участии в акции были набраны мелким шрифтом и спрятаны в сноске.

Потребители в течение короткого времени ротации не смогли прочитать дополнительные условия. Поэтому ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала «Почта банку» предписание прекратить нарушать закон о рекламе.

В итоге «Почта банк» оштрафовали на 500 тыс. рублей по ч.6 ст. 14.3 КоАП.

Комментарии

2
  • Логотип hub
    hub 44 минуты назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Началось - дополнительные 500млрд.руб ведь сами себя не собирут.

    ФАС получила команду "фас"

  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 44 минуты назад

    Бух-оптимист

    А им пофиг. Им же в перспективе маркетплейсы всё компенсируют.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
УСН

Вычет НДС при переходе с УСН на общую систему: Минфин поменял позицию

Минфин изменил свою позицию о вычете НДС при переходе с УСН на общую систему. Это следует из письма от 28 июля 2023 г. № 03-07-11/71255.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
196
Логотип ToT
ToT

Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов

Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно.

Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов
8
86

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Логотип svetkan
svetkan
Авторское право

Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?

На примере известных дел о защите прав на персонажей «Маша и медведь» хочу рассмотреть ключевые вопросы, возникавший почти во всех таких делах: кто такой персонаж с точки зрения авторского права. И что такое переработка произведения.

Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?
14
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?

Сейчас одного только «хочу» пациента недостаточно, чтобы удалить нёбные миндалины. Операция проводится при наличии строгих показаний. Про операцию пользователям «Клерк» рассказывает оториноларинголог DocMed Елена Чекалдина.

Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?
41
Ведение бизнеса

Как фирме спастись от штрафов ФАС за рост цен

По закону бизнес не может злоупотреблять доминирующим положением. В том числе, компании не должны завышать цены на товары и услуги. Если нарушать это требование, бизнесу грозят очень большие штрафы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
207

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Логотип ifilatova
ifilatova
Самозанятые

5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?

По данным ФНС за 2022 год, число самозанятых увеличилось в 1,7 раза. Сейчас с фрилансерами работают 56% компаний.

5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?
46
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Супруги смогут запрещать друг другу распоряжаться общим недвижимым имуществом

Предлагается установить ограничения по распоряжению общим имуществом супругов.

47

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Добрый день! Российская организация - ООО на общей системе налогообложения - планирует заключить договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения с заказчиком из Палестины. Палестина

    Заключение договора с иностранным заказчиком

  • У нас на балансе стоят жилые дома, меня интересует бух.учет по ним. Как правильно начислить по ним износ?

    Бухгалтерский учет по жилым домам
Логотип Моё дело
Моё дело
Охрана труда

Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)

С 1 сентября 2023 года действуют новые правила и нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом до конца 2024 года установлен переходный период, когда можно применять прежние нормы (при определенных условиях). В статье расскажем о том, что относится к СИЗ, о применяемых правилах и нормах их выдачи, о том, как правильно подобрать СИЗ для работника

Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)
67
Логотип Росстип
Росстип
Маркетинг

Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты

В наши дни цифровой маркетинг представляет собой не просто инструмент, а настоящий мир возможностей. Почему же он так динамичен? Это связано со стремительным развитием интернета и современных технологий. Чтобы оставаться конкурентоспособными, нам необходимо не только следить за новинками, но и активно внедрять их.

Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты
20
Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

Срок полезного использования основных средств. Мини-курс

Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.

Срок полезного использования основных средств. Мини-курс
42
Основные средства

Учет электромобиля в ООО

Число электромобилей в России растет: с января по август 2023 года россияне приобрели их в 4,4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Покупают электромобили не только физические лица, но и компании, поэтому все чаще возникают вопросы, как учитывать такое транспортное средство. Разберем, как это делать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
45
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Логотип Клерк
Клерк
Воинский учет

Документы воинского учета в организации: какие нужны

В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

Документы воинского учета в организации: какие нужны
18
2,9 тыс.
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи

Пятничное задание внутри. Напрягаем мозги и решаем задачи.

Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи
2
70

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Логотип nlukina
nlukina
Налоги, взносы, пошлины

Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор

Даже в скучных налогах есть место для неожиданных открытий и захватывающих историй. Собрали для вас пятничную подборку интересных фактов и историй, которые можно просмотреть за чашечкой чая в обеденный перерыв.

Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор
3
88
Логотип proffnalog
proffnalog
Зарплата

Дивиденды, выплачиваемые учредителям, были переквалифицированы в заработную плату. В каких случаях налоговики признают дивиденды зарплатой?!

Директору и главному инженеру общества, также являющихся учредителями данного общества, выплачивались дивиденды, что выявили налоговики?

71
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Валютный контроль

Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы

Внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение валютных контрактов, оформление и работа в рамках которых должны проходить строго в соответствии с законодательством. В противном случае участнику ВЭД грозят штрафы. Рассказываем, как работать, и на что обратить внимание, чтобы не получить штраф.

Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
53
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Бухгалтерский учет

Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем считать нормативную или плановую себестоимость продукта, и чем эти виды себестоимости отличаются друг от друга. А они сильно отличаются.

Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете
112
Логотип Астрал
Астрал
IT-компании

ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений

ГК «Астрал» вошла в ТОП-10 крупнейших компаний-поставщиков SaaS-решений по рейтингу CNews Analytics.

ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений
51
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление финансами

Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета

Одним из главных конкурентных преимуществ бизнеса стала гибкость бюджета. Из-за этого начали набирать популярность альтернативные методы управления. В этом материале рассказываем про безбюджетное управление компанией (Beyond Budgeting), делимся особенностями философии и делаем выводы о пользе подхода.

Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета
41
Логотип nlukina
nlukina
ЕНП (единый налоговый платеж)

❗️Как пройти сверку по ЕНС. Какие документы можно получить от инспекторов? Ловите табличку

С 2023 года, из-за введения ЕНС, отменили привычные формы, с помощью которых налогоплательщики сверялись с налоговой. Как же быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на едином налоговом счете? В посте расскажем, какие документы можно получить от ИФНС, где искать формы запроса и что делать, если вы не согласны с данными.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
226
Мнения