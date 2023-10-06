Бизнес снова начнут проверять из-за массовых жалоб покупателей

Роспотребнадзор хочет утвердить новые критерии для проверок бизнеса, чтобы наказывать компании, которые ущемляют права потребителей.

Роспотребнадзор просит вернуть проверки бизнеса, если покупатели начнут массового жаловаться на предприятие. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы ведомства.

С 2013 по 2022 год Роспотребнадзор выявил больше 56 тыс. нарушений у организаций, которые ущемляли права покупателей. Их них 15,1 тыс. случаев приходится на компании из сферы розничной торговли, а 9,5 тыс. – на финорганизации.

Почти в каждом втором договоре Роспотребнадзор нашел условия, которые ущемляют права потребителей. Компании добавляли покупателям платные услуги без их согласия.

Часть контрактов позволяла продавцам в одностороннем порядке расторгать соглашения. Попадались даже договоры, где прописаны штрафы для клиентов.

После того, как правительство в 2022 году установило мораторий на проверки бизнеса, начало расти недовольство потребителей. Им не нравится, что нарушителей не привлекают к ответственности.

Сейчас проверять предприятие можно либо при угрозе причинения вреда жизни или здоровью, либо по индикаторам риска.

До недавнего времени для Роспотребнадзора был утвержден только один индикатор риска, он связан с обнаружением признаков контрафакта, его практически не применяют. Сейчас добавили несколько новых оснований, которые связаны с маркировкой, — сказал замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Председатель Союза по защите прав потребителей Петр Шелищ считает, что введение проверок спровоцирует недобросовестную конкуренцию. Компании начнут жаловаться друг на друга, чтобы получить доминирующее положение.