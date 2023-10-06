❇ Для бизнеса на Чукотке предложили повысить лимиты УСН

Проект законодательной инициативы от депутатов Чукотки размещен в базе Госдумы.
Предлагают дать право регионам в Арктической зоне РФ повышать лимит доходов по УСН. То есть, будет не общероссийский коэффициент-дефлятор, а региональный коэффициент, который больше общего.
В 2023 году действует коэффициент 1,257. Лимиты дохода по УСН такие:
188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН (150 млн х 1,257);
251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН (200 млн х 1,257);
141,41 млн рублей – для перехода на УСН (112,5 млн х 1,257).
У бизнеса на севере высокие расходы (на коммуналку, зарплату, материалы), которые значительно превышают расходы их конкурентов с юга, говорится в пояснительной записке. Все это отражается в себестоимости и сказывается на конечной цене.
Чтобы сохранить УСН, бизнес начинает скрывать доходы или занимается дроблением. Поэтому целесообразно повысить лимит.
Кстати, Минвостокразвития выдвинуло идею повысить лимиты по УСН для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток: доход – до 2 млрд рублей, ОС – до 1,5 млрд рублей, ССЧ – без ограничений.
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