❇ Для бизнеса на Чукотке предложили повысить лимиты УСН

Применять УСН можно, пока доходы не превысят 200 млн рублей (с корректировкой на коэффициент-дефлятор). Но одно дело 200 млн для бизнеса в Волгограде, и совсем другое – для бизнеса на Чукотке. На Чукотке цены выше и достичь предела УСН гораздо легче. Поэтому предложили увеличить этот лимит.

Проект законодательной инициативы от депутатов Чукотки размещен в базе Госдумы.

Предлагают дать право регионам в Арктической зоне РФ повышать лимит доходов по УСН. То есть, будет не общероссийский коэффициент-дефлятор, а региональный коэффициент, который больше общего.

В 2023 году действует коэффициент 1,257. Лимиты дохода по УСН такие:

188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН (150 млн х 1,257);

251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН (200 млн х 1,257);

141,41 млн рублей – для перехода на УСН (112,5 млн х 1,257).

У бизнеса на севере высокие расходы (на коммуналку, зарплату, материалы), которые значительно превышают расходы их конкурентов с юга, говорится в пояснительной записке. Все это отражается в себестоимости и сказывается на конечной цене.

Чтобы сохранить УСН, бизнес начинает скрывать доходы или занимается дроблением. Поэтому целесообразно повысить лимит.

Кстати, Минвостокразвития выдвинуло идею повысить лимиты по УСН для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток: доход – до 2 млрд рублей, ОС – до 1,5 млрд рублей, ССЧ – без ограничений.