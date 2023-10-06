У ИП на ПСН до сих пор идут проблемы с уменьшением патента на взносы из-за сальдо ЕНС

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, не надо их платить. Можно вообще быть «в долгах, как в шелках», но налог смело уменьшать. Однако программа ФНС пока никак не хочет понять и принять эти новые правила.

ИП жалуются, что на отправленное уведомление на уменьшение налога по ПСН им приходит отказ. Об этом рассказывают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Причина отказа такая: на сальдо ЕНС нет денег в размере взносов.

Но их там и не должно быть. Кстати, даже у тех, кто уже уплатил фиксированные взносы и держал их на сальдо, они оттуда ушли в резерв на имущественные налоги. Читайте об этом тут.

Коллеги советуют повторно отправить уведомление на уменьшение патента и жаловаться на действия ИФНС.

Правила уменьшения налога по ПСН на взносы поменяли 31 июля (задним числом с 1 января). Пошел уже третий месяц с того момента, но ФНС до сих пор не настроила свою программу, сетуют бухгалтеры.

А вы не сталкивались с отказом в уменьшении патента на неуплаченные взносы?

Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и как вернуть переплату за 1 и 2 квартал, мы разбирали здесь.