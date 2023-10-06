Все об ЭДО, МЧД, электронных документах рассказывают в блоге на «Клерке»

Компания ELMA, которая создает системы управления бизнес-процессами, ведет свой блог на «Клерке» и делится с читателями полезными советами и инструкиями.

В рейтинге «Клерка» ELMA занимает третье место в категории Автоматизация бизнеса, но пока никто не оставил свой отзыв о компании, вы можете сделать это сейчас.

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Цель компании — помочь бизнесу так построить бизнес-процессы, чтобы не приходилось задумываться о технической, рутинной части деятельности и сосредоточится на продвижении продукта, продажах и других более интересных задачах.

Например, сервис ELMA365 ECM поможет организовать электронный архив документов и перевести в цифровой вид работу с первичкой, служебками, договорами, финансовыми, кадровыми документами.

В блоге компания уже успела рассказать о том, как по новым правилам работать с электронными подписями и научиться работать с «Честным ЗНАКом» при продаже маркированных товаров.

Один из популярных постов посвящен отдельному электронному документу — путевому листу. Что изменилось в путевом листе, зачем он нужен в электронном виде, кому и как его оформлять — эксперты ELMA поделились полезной инструкцией для тех, кто только начинает разбираться в тонкостях ЭДО в грузоперевозках.

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