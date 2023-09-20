Приручить «Честный знак»: нюансы ЭДО при продаже маркированных товаров

Продажа маркированных товаров — возможность для государства уменьшить долю контрабанды и контрафакта на рынке, а для бизнеса — улучшить прослеживаемость и контроль качества продукции. Рассказываем, как работать с системой обязательной маркировки для эффективного ведения электронного документооборота.

Зачем нужна система «Честный знак»

Система "Честный знак" была введена с целью обеспечения защиты прав потребителей и улучшения качества товаров и услуг на российском рынке. Эта система является частью усилий государства по борьбе с подделками, некачественными продуктами и недобросовестными производителями. Важная цель системы — снижение доли низкокачественной продукции, а также увеличение объемов налоговых поступлений и таможенных сборов за счет вывода товаров из тени.

Государственная информационная система «Честный знак» — национальная система маркировки товаров, которая аккумулирует всю информацию по движению продукции, подлежащей обязательной маркировке. Оператором этой системы, согласно Распоряжению Правительства 620-Р, был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Обязательная маркировка значительной части товаров стала мощным драйвером развития электронного документооборота в России. У бизнеса появилась необходимость вкладывать средства в развитые сервисы, поскольку в государственную информационную систему документы попадают только через оператора ЭДО.

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Возникла правовая база, описывающая систему мониторинга, модель работы системы маркировки и кодирования товаров. Для каждого вида продукции правительство принимает отдельное постановление. В частности, существуют документы, регулирующие оборот молока и молочной продукции, верхней одежды и текстиля, автошин и парфюмерии, лекарств и многих других товаров. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, постоянно расширяется.

Как начать работу с продукцией, подлежащей маркировке

Перед началом работы нужно:

Подключиться к системе электронного документооборота и зарегистрироваться в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор национальной системы маркировки) После регистрации в системе ЭДО получить токен (ключ) с электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Настроить учетную программу для интеграции с системами операторов ЭДО.

Регистрация в ЭДО обязательна как для поставщика, так и покупателя (юрлица), если он планирует впоследствии продавать товар.

Обмен информацией ведется в ЭДО путем передачи универсальных передаточных документов или товарных накладных с кодами маркировки товаров. При этом ЭДО-провайдер сам передает данные о смене владельца кода маркировки в ЦРПТ — продавцу и покупателю об этом заботиться не нужно.

Код маркировки — цифро-буквенно-символьная последовательность. Он состоит из двух частей: код идентификации + код проверки. Непосредственно на товар наносится DataMatrix-код, внешне напоминающий QR-код.

Схема работы маркировки товаров в системе «Честный знак»

Производитель или продавец обращается в систему «Честный знак», чтобы получить коды на товары, которые планирует реализовывать. Уникальными кодами продавец в дальнейшем маркирует продукцию. После маркировки все движения товара (продажа юридическим лицам или в розницу) отслеживаются.

Далее продавец или завод-изготовитель отправляет товар на продажу в магазины либо другим юрлицам. Продавать маркированный товар в розницу нужно через онлайн-кассу, подключенную к серверу оператора фискальных данных (ОФД). Кассир при добавлении товара в чек сканирует Data Matrix, онлайн-касса отправляет данные в ОФД, который, в свою очередь, пересылает их в систему «Честный знак».

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Этапы маркировки товаров:

Оформить УКЭП и установить ПО для работы с УКЭП. Зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить профиль. Заключить договор с ЦРПТ. Описать товары в личном кабинете. Получить доступ к ПАК. Заказать коды и нанести их на товар.

Для работы понадобится следующее оборудование:

личный кабинет на сайте «Честный знак»;

онлайн-касса;

2D-сканер штрихкода;

принтер для печати кодов;

усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как работать с электронным документооборотом

Подаем сведения об обороте через ЭДО.

Отгружая товар, продавец формирует УПД (универсальный передаточный документ)/товарную накладную, где указана информация о продукции с маркировкой. Организация продавца подписывает документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Когда документ подписан, оператор ЭДО отправляет его покупателю. Обратите внимание: если продавец и покупатель сотрудничают с разными операторами, то понадобится заранее настроить между ними роуминг. После получения товара покупатель сопоставляет данные, поступившие от продавца в УПД, с реальной поставкой. Если не обнаружено каких-либо расхождений, то покупатель со своей стороны подписывает документ УКЭП. Оператор передает в систему маркировки сведения о смене собственника.

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Что делать, если обнаружены расхождения в сведениях?

Прежде всего покупатель подписывает универсальный передаточный документ и сообщает поставщику о выявленном несоответствии. Данные передаются в систему маркировки оператором. Сведения о расхождениях необходимо донести до поставщика в форме, согласованной сторонами. При этом такие данные в «Честный Знак» не подаются.

Поставщику нужно подготовить исправительный либо корректировочный документ, подписать его УКЭП и предоставить покупателю. Когда документ будет подписан обеими сторонами, то оператор направляет его ГИС МТ.

Здесь поданные ранее сведения о товаре будут изменены в соответствии с исправительным или корректировочным документом.

Приемка и подписание документов, передача данных в информационную систему мониторинга должны быть завершены не позднее 3 рабочих дней с момента приемки маркированного товара, но не позднее дня, когда продукцию передали третьим лицам.

Подробные сведения об оформлении электронных документов представлены в «Методических рекомендациях по оформлению ЭДО».

Ошибки или нарушения в электронном документообороте при продаже маркированных товаров могут привести к серьезным последствиям: штрафам, отзыву разрешительной документации или привлечению к уголовной ответственности.

За отсутствие на товаре кода маркировки предусмотрено минимальное наказание — административная ответственность с конфискацией предметов нарушения:

для должностных лиц : 5 000 – 10 000 ₽ (табак 30 000– 50 000 ₽);

для малого юридического лица : 25 000 – 150 000 ₽ (табак 150 000 – 250 000 ₽);

для среднего или крупного юридического лица: 50 000 – 300 000 ₽ (табак 300 000 – 500 000 ₽).

За преступления в особо крупных размерах и в случае сговора последует уголовная ответственность в виде штрафа до 1 000 000 ₽ и лишения свободы до 5 лет.

Ответственность предусмотрена и при несоблюдении сроков по отправке сведений при вводе товаров в оборот, передаче прав и выводе из оборота. Ввод в оборот нужно выполнить до того, как товар поступит в продажу. На отправку данных о передаче прав на товары предоставляется 3 дня.

Эффективна ли система маркировки товаров

Эксперимент по маркировке привел к снижению контрафакта в той категории, где он в прямом смысле опасен для жизни — в фармацевтике. По оценкам Росздравнадзора, оборот недоброкачественных лекарств за это время снизился в 2,5 раза.

По подсчетам BIOCAD, нелегальный рынок дорогостоящих онкологических препаратов сократился в 10 раз. При этом в 2018 году на рынке появилось 568 новых наименований лекарств стоимостью до 20 руб., а на 440 таких медикаментов, по данным DSM Group, цена снизилась еще больше.

Вероятно, это связано с тем, что препараты дешевле 20 рублей маркируются за счет ЦРПТ.

В легкой промышленности доля нелегального оборота за 3 года сократилась с 31% до 18%, сообщил Минпромторг. Из тени вышло около 375 млрд рублей. Но с учетом всего объема российского рынка одежды, обуви и аксессуаров (2,3 трлн рублей, по оценкам FashionConsultingGroup), в серой зоне остается еще более 400 млрд рублей.

Данные показывают, что доля теневого потока товаров и контрафакта в России снижается с каждым годом. Благодаря этому добросовестные производители и импортеры увеличивают выручку, производственные объемы и конкурентоспособность своих товаров.

Покупатели лучше защищены от некачественной продукции, которая может сильно навредить здоровью.

Чтобы система способствовала развитию честного бизнеса, необходимо соблюдать все требования по ведению ЭДО при продаже маркированных товаров. В статье мы подсветили важные этапы, которые помогут в этом.

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