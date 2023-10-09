👈 👉 Роструд поменял свое мнение про длинные выходные родителям детей-инвалидов

Разъяснение по этому вопросу попросили дать пользователи сервиса «Онлайнинспекция.рф».
Ранее Роструд заявлял, что допвыходные в виде дополнительного отпуска будут в календарных днях.
Об этом мы рассказывали в материале «Родителей детей-инвалидов обделяют выходными».
Например, мать ребенка полгода не брала допвыходные и накопила 6 х 4 = 24 рабочих дня. В итоге она оформляет их подряд и ей дают только 18 рабочих дней. И еще + 6 выходных. Получается 24 календарных дня.
Сейчас Роструд, отвечая на аналогичный вопрос, заявляет, что эти 24 дня – рабочие.
На портале задают и другие вопросы про эти допвыходные. Например, люди спрашивают, что будет с накопленными днями, если сотрудник уволится – обязаны их компенсировать или они «сгорают»?
Но теперь Роструд перестал отвечать на эти вопросы и отправляет всех в Минтруд. Потому что именно Минтруд уполномочен давать разъяснения по этим новым правилам предоставления дополнительных выходных.
Комментарии1
Интересно, а что по этому поводу думает СФР? СФР же эти дни оплачивает (возмещает работодателю), вот пусть они и разъясняют, какие это дни: рабочие или календарные? Кто музыку заказывает, тот её и танцует.