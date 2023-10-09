👈 👉 Роструд поменял свое мнение про длинные выходные родителям детей-инвалидов

С 1 сентября 2023 год заработало правило про накопление дополнительных выходных дней родителями детей-инвалидов. Вместо 4 дней каждый месяц можно взять сразу 24 дня. Но если 4 дня – это точно рабочие, то 24 – какие? Роструд утверждал, что календарные. Теперь заявляет, что рабочие.

Разъяснение по этому вопросу попросили дать пользователи сервиса «Онлайнинспекция.рф».

Ранее Роструд заявлял, что допвыходные в виде дополнительного отпуска будут в календарных днях.

Об этом мы рассказывали в материале «Родителей детей-инвалидов обделяют выходными».

Например, мать ребенка полгода не брала допвыходные и накопила 6 х 4 = 24 рабочих дня. В итоге она оформляет их подряд и ей дают только 18 рабочих дней. И еще + 6 выходных. Получается 24 календарных дня.

Сейчас Роструд, отвечая на аналогичный вопрос, заявляет, что эти 24 дня – рабочие.

На портале задают и другие вопросы про эти допвыходные. Например, люди спрашивают, что будет с накопленными днями, если сотрудник уволится – обязаны их компенсировать или они «сгорают»?

Но теперь Роструд перестал отвечать на эти вопросы и отправляет всех в Минтруд. Потому что именно Минтруд уполномочен давать разъяснения по этим новым правилам предоставления дополнительных выходных.