Трудовое право

👈 👉 Роструд поменял свое мнение про длинные выходные родителям детей-инвалидов

С 1 сентября 2023 год заработало правило про накопление дополнительных выходных дней родителями детей-инвалидов. Вместо 4 дней каждый месяц можно взять сразу 24 дня. Но если 4 дня – это точно рабочие, то 24 – какие? Роструд утверждал, что календарные. Теперь заявляет, что рабочие.
65

Разъяснение по этому вопросу попросили дать пользователи сервиса «Онлайнинспекция.рф».

Ранее Роструд заявлял, что допвыходные в виде дополнительного отпуска будут в календарных днях.

Об этом мы рассказывали в материале «Родителей детей-инвалидов обделяют выходными».

Например, мать ребенка полгода не брала допвыходные и накопила 6 х 4 = 24 рабочих дня. В итоге она оформляет их подряд и ей дают только 18 рабочих дней. И еще + 6 выходных. Получается 24 календарных дня.

Сейчас Роструд, отвечая на аналогичный вопрос, заявляет, что эти 24 дня – рабочие.

На портале задают и другие вопросы про эти допвыходные. Например, люди спрашивают, что будет с накопленными днями, если сотрудник уволится – обязаны их компенсировать или они «сгорают»?

Но теперь Роструд перестал отвечать на эти вопросы и отправляет всех в Минтруд. Потому что именно Минтруд уполномочен давать разъяснения по этим новым правилам предоставления дополнительных выходных.

Комментарии

1
  • Логотип ulyanafitness
    ulyanafitness 27 минут назад

    Интересно, а что по этому поводу думает СФР? СФР же эти дни оплачивает (возмещает работодателю), вот пусть они и разъясняют, какие это дни: рабочие или календарные? Кто музыку заказывает, тот её и танцует. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Арбис
Арбис

С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами

Поддержка конфигурации 1С:Управление производственным предприятием (1С:УПП) закончится весной 2026 года. После этого программа перестанет обновляться, а это для компании уже критично — формы документов и процессы больше не будут оперативно меняться в соответствии с законодательными требованиями. Поэтому откладывать переход на 1С:ERP не стоит. Внедрение и обучение сотрудников занимает время, так что лучше позаботиться обо всем заранее.

С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами
115
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: АБЗ-1 (Асфальтобетонный завод №1) на размещении

«Лесенка» уже становится трендом, я писал про то, как это реализовали Охта Групп и ЛК Бизнес Альянс. Я категорически против участия в таких историях, так что и в этой не буду, но посмотреть на компанию интересно, так как у АБЗ-1 есть и другие выпуски.

Свежие облигации: АБЗ-1 (Асфальтобетонный завод №1) на размещении
5

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5494. Новый РСВ за 9 месяцев 2023 проверят на контрольные соотношения

ФНС выпустила КС к рекомендованной форме РСВ.

33
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль при реорганизации. Разъяснения Минфина

Рассматривается порядок определения базы по налогу на сверхприбыль при реорганизации в форме присоединения.

11
Логотип svetkan
svetkan
Авторское право

Мастер маникюра — автор. Как защитить авторские права мастера маникюра

Недавно моя знакомая спросила совета: ее подруга  работала мастером маникюра в салоне красоты. На ресепшн висела фотогалерея ее работ. Потом мастер ушла в самостоятельное плавание. Через некоторое время она зашла в салон и увидела… фотогалерею своих работ 🙉 Что же  делать в такой ситуации?

Мастер маникюра — автор. Как защитить авторские права мастера маникюра
21

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Логотип foly
foly
Зарплата

Как экологично попросить повышение зарплаты? 5 основных шагов

В 2023 году 72% опрошенных серьезно настроены на повышение заработной платы и карьерный рост. 73% — готовы получить дополнительное образование ради этого, 66% — повысить свою квалификацию, а 37% находятся в поиске нового рабочего места, которое будет соответствовать их требованиям. Как же добиться увеличения заработной платы? Проанализируем положение дел.

Как экологично попросить повышение зарплаты? 5 основных шагов
10
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры спорят о том, кто должен вести воинский учет, Тинькофф хочет отправлять биометрию клиентов в ЕБС, новые контрольные соотношения. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1538

Кто же должен отвечать за воинский учет — бухгалтер, кадровик или специально обученный человек? Бухгалтеры не довольны новым обязанностями. Тинькофф собирает согласия на биометрию, он хочет перевести сделанные ранее фото в цифру и передать в Единую биометрическую систему. Для уведомлений по ЕНП есть свои контрольные соотношения, мы сделали по ним обзор.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1,9 тыс.

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, при расчете среднего заработка индексируется ежемесячная премия суммой, разовая премия суммой?

    При расчете среднего заработка индексируется премия?

  • Здравствуйте! Место регистрации ООО (юр.адрес) находится в регионе № 1, все сотрудники (в т.ч. и военнообязанные) трудятся в ОП в регионе №2. На учёте по ВУ пока не стоим, но хотим это исправить. Можн

    Воинский учёт
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
CRM

Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему

Собственники постоянно ищут способы увеличения выручки. Для этого они оптимизируют бизнес-процессы. Однако нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. В этом материале расскажем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.

Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему
133
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Кредитование

Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 

Хотите взять кредит для бизнеса, но не знаете, что оставить в залог? У каждого банка свои требования, но есть и общие условия. Разберем все плюсы и минусы залоговых ссуд, обсудим виды обеспечения.

Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 
111
Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
132
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
ЭДО

ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы

Электронный документооборот приходит в самые разные сферы бизнеса. Объем ЭДО в стране сейчас составляет порядка 2,3 млрд документов. К 2025 году прогнозируется свыше 10 млрд. документов. И неудивительно: с его помощью компании и контролирующие органы существенно сокращают время на обработку. С прошлого года началось активное внедрение ЭДО в логистике и транспорте.

ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы
1
156
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Логотип nlukina
nlukina
Воинский учет

Опрос пользователей «Клерк». Кто у вас в компании занимается воинским учетом?

У организаций есть много разных учетов: налоговый, бухгалтерский, кадровый. А еще есть воинский. Никто им заниматься не хочет. Кто его обязан вести не прописано. Мы решили выяснить, кто его ведет у вас.

Иллюстрация: Светлана Семина/«Клерк»
11
331
Кредитование

Как оформить кредитные каникулы

Рассказываем подробно о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить. Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
297

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Право

Апостиль: что это такое и зачем нужен

В материале рассмотрим, что такое апостиль, зачем он нужен, кто его проставляет и на каких документах он может потребоваться.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
679
Информационные технологии

Как обеспечить безопасность API через прокси-серверы: обзор методов

Сегодня поговорим простым языком как обеспечить безопасность своих API, зачем это нужно и что/кто вообще угрожает этим API.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
81
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Иммиграция для пенсионеров: почему Черногория может быть отличным выбором

В наше время многие пенсионеры рассматривают возможность иммиграции в другие страны, чтобы провести свои золотые годы в более комфортных и экзотических условиях. Одной из таких привлекательных стран является Черногория. На данный момент она является самой популярной страной для получения ВНЖ русскими пенсионерами. 

Иммиграция для пенсионеров: почему Черногория может быть отличным выбором
1
129
Бесплатно с Клерк.Премиум Переход на ЭДО

Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
1
5,1 тыс.
Логотип nlukina
nlukina
Воинский учет

💥Кто попадает под воинский учет? Как происходит снятие с учета по возрасту? Забирайте полезные таблички

Снятие с учета сотрудника, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии. В статье напомним предельный возраст пребывания в запасе в 2023 и 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
315
Логотип SmartConsulting
SmartConsulting
Кадры

Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника

При удалённой или дистанционной работе сотрудник выполняет свои обязанности вне стационарного рабочего места, поддерживая связь с коллегами онлайн. Работник не обязательно находится дома за компьютером, работу можно выполнять даже из другого города. Главное, что работодатель не следит за местом нахождения работника — 312.1 ТК РФ.

Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника
94
Логотип Такском
Такском
Отчетность

Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками

Приближается отчетный период за девять месяцев. Все компании с сотрудниками должны подать ряд отчетов в налоговую инспекцию и Социальный фонд России. Расскажем, какие отчеты, куда и в какие сроки нужно сдать.

Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками
260
Мнения