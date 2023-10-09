📅 Отпуск можно оформить с 6 ноября, потому что это выходной день, но не праздничный

Отпуск с 6 ноября – это плюс к доходам, но минус от отдыха.

Нерабочие праздничные дни в дни отпуска не входят, но переносы этих дней из отпуска не исключают.

Поясним: 4 ноября – праздничный день по ТК РФ. Так как в этом году он совпадает с обычным выходным (это суббота), то выходной перенесли на 6 ноября (понедельник).

Но если человек берет отпуск с понедельника (6 ноября), то этот день будет днем отпуска, он не исключается.

6 ноября не является нерабочим праздничным днем и на этот день отпуск не удлиняется, поскольку в число дней отпуска не включаются только нерабочие праздничные дни. Такое разъяснение дает Роструд.

Производственный календарь на 2023 год – тут.

Пример

Сотрудник Петров с окладом 30 0000 руб. идет в отпуск с 06.11 по 03.12 на 28 дней

Сотрудник Иванов с окладом 30 000 руб. идет в отпуск с 07.11 по 04.12 на 28 дней

Петров Иванов Рабочие дни ноября / зарплата за них 3 дня – 4 285,71 3 дня – 4 285,71 Отпуск / отпускные 28 дней – 28 668,94 28 дней – 28 668,94 Дни отдыха в ноябре 27 27 Дни отдыха в декабре 8 9 Итого дни отдыха за ноябрь-декабрь 35 36 Рабочие дни декабря / зарплата за них 20 дней – 28 571,43 19 дней – 27 142,86 Итого доход за ноябрь – декабрь 61 526,08 60 097,51

Таким образом, Петров получит больше денег, но Иванов отдохнет больше дней.

Когда выгоднее брать отпуск – в выходные или в будни, мы разбирали здесь.