📅 Отпуск можно оформить с 6 ноября, потому что это выходной день, но не праздничный

Нерабочие праздничные дни в дни отпуска не входят, но переносы этих дней из отпуска не исключают.
Поясним: 4 ноября – праздничный день по ТК РФ. Так как в этом году он совпадает с обычным выходным (это суббота), то выходной перенесли на 6 ноября (понедельник).
Но если человек берет отпуск с понедельника (6 ноября), то этот день будет днем отпуска, он не исключается.
6 ноября не является нерабочим праздничным днем и на этот день отпуск не удлиняется, поскольку в число дней отпуска не включаются только нерабочие праздничные дни. Такое разъяснение дает Роструд.
Производственный календарь на 2023 год – тут.
Пример
Сотрудник Петров с окладом 30 0000 руб. идет в отпуск с 06.11 по 03.12 на 28 дней
Сотрудник Иванов с окладом 30 000 руб. идет в отпуск с 07.11 по 04.12 на 28 дней
Петров
Иванов
Рабочие дни ноября / зарплата за них
3 дня – 4 285,71
3 дня – 4 285,71
Отпуск / отпускные
28 дней – 28 668,94
28 дней – 28 668,94
Дни отдыха в ноябре
27
27
Дни отдыха в декабре
8
9
Итого дни отдыха за ноябрь-декабрь
35
36
Рабочие дни декабря / зарплата за них
20 дней – 28 571,43
19 дней – 27 142,86
Итого доход за ноябрь – декабрь
61 526,08
60 097,51
Таким образом, Петров получит больше денег, но Иванов отдохнет больше дней.
Когда выгоднее брать отпуск – в выходные или в будни, мы разбирали здесь.
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