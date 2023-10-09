По какой ставке НДФЛ надо облагать дивиденды нерезидентов

Ставка НДФЛ для нерезидентов – 30%. Но для дивидендов она не применяется.
Ставка НДФЛ для дивидендов нерезидентов – 15%.
Об этом сообщает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-04-06/88737.
Отметим, что эта ставка не зависит от размера дохода. Дивиденды до 5 млн и свыше 5 млн рублей облагаются по ставке 15%.
Между тем, есть еще нормы международных договоров и они в приоритете. Если по международному договору в сфере налогов ставка НДФЛ для дивидендов нерезидентов другая – то применяется эта ставка.
Таким образом, выплачивая дивиденды нерезиденту РФ, надо удержать или 15% НДФЛ или по ставке, установленной международным соглашением между РФ и страной его резидентства.
Например, при выплате дивидендов жителю Турции НДФЛ будет 10% (письмо Минфина от 11.07.2023 № 03-08-05/64555).
Комментарий главного редактора «Клерка»
Для дивидендов иностранным учредителям нет отдельного КБК. Поэтому у бизнеса возникает вопрос – какой КБК применять.
По мнению ФНС, надо применять КБК, который установлен для ставки 13% резидентов – 18210102130011000110 независимо от суммы (письмо от 20.09.2023 № БС-3-11/12158@).
При этом Минфин ранее высказывал другую точку зрения (письмо от 26.04.2023 № 02-05-06/38487) – что КБК зависит от суммы дивидендов.
Комментарии