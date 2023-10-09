Иностранный холдинг Veon передал «Билайн» российским менеджерам

100% активов «Вымпелком» теперь полностью принадлежат российским бизнесменам. Группа компаний Veon заключила сделку без возможности обратного выкупа.

Компания «Вымпелком» (мобильный оператор «Билайн») полностью перешла группе топ-менеджеров из России и гендиректору Александу Торбахову. Об этом сказано на сайте нидерландского холдинга Veon, который раньше владел организацией.

Закрытие сделки и выход из России позволяют нам полностью сосредоточить энергию на дальнейших действиях, удовлетворяя растущий спрос на наших рынках - Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, — сказал генеральный директор группы Veon Каан Терзиоглу.

«Вымпелком» приобрел более 96% облигаций холдинга Veon в России. Сделка не подразумевает права обратного выкупа активов.

Недавно мы писали, что после выхода главного инвестора Veon из российского бизнеса, долги мобильного оператора увеличатся.