Онлайн-магазины будут ставить товары отечественного производства на первые места в поиске

Чтобы поддержать российскую продукцию, этим товарам отдадут первые 50 мест в поисковой выдаче на торговых площадках. Это может вызвать отток покупателей, которые не смогут найти то, что им надо.

Депутат «Единой России» предложила создать в онлайн-рознице «российскую полку», чтобы отечественная продукция занимала первые 50 мест в поисковой выдаче. Об этом пишут «Известия».

Законопроект направили на согласование в правительство. Документ направлен на продвижение отечественных производителей.

Если документ одобрят, то он начнет действовать с 1 марта 2024 года. Все товары онлайн и офлайн магазинов разобьют на российские и иностранные.

В первую группу включат продукцию, которая изготовлена на территории РФ. Владельцы бизнеса должны быть из России или Белоруссии, а бренды товаров – принадлежать россиянам.

За выполнением требований будет следить Роспотребнадзор.

На сегодняшний день российские производители бытовой химии и косметики заявляют о двукратной недозагруженности своих производственных мощностей, при том что они выпускают продукцию мирового уровня, а их представленность в торговле не превышает 30%. Этот сегмент однозначно требует государственной поддержки, — сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) поддержали предложение депутата, однако сообщили, что у продавцов возникнут дополнительные расходы. Им придется переработать рекомендательные алгоритмы.

Также покупатели могут уходить с платформ, поскольку поисковая выдача товаров не будет соответствовать их запросам.