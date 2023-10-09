Онлайн-магазины будут ставить товары отечественного производства на первые места в поиске

Депутат «Единой России» предложила создать в онлайн-рознице «российскую полку», чтобы отечественная продукция занимала первые 50 мест в поисковой выдаче. Об этом пишут «Известия».
Законопроект направили на согласование в правительство. Документ направлен на продвижение отечественных производителей.
Если документ одобрят, то он начнет действовать с 1 марта 2024 года. Все товары онлайн и офлайн магазинов разобьют на российские и иностранные.
В первую группу включат продукцию, которая изготовлена на территории РФ. Владельцы бизнеса должны быть из России или Белоруссии, а бренды товаров – принадлежать россиянам.
За выполнением требований будет следить Роспотребнадзор.
На сегодняшний день российские производители бытовой химии и косметики заявляют о двукратной недозагруженности своих производственных мощностей, при том что они выпускают продукцию мирового уровня, а их представленность в торговле не превышает 30%. Этот сегмент однозначно требует государственной поддержки, — сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
В Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) поддержали предложение депутата, однако сообщили, что у продавцов возникнут дополнительные расходы. Им придется переработать рекомендательные алгоритмы.
Также покупатели могут уходить с платформ, поскольку поисковая выдача товаров не будет соответствовать их запросам.
Комментарии4
Действительно, и зачем повышать качество, раскручивать брэнд, искать клиентов, достаточно "отечественности".
ахаха, что там про здоровую конкуренцию?))
мирового уровня - совсем смешно.
чушь полная. просто кто-то и зачем-то пытается подогреть чей-то аппетит. и достаточно непомерный. до такой степени, что обычная торговля с ней не связывается по одной простой причине -не сможет покрыть свои расходы при установлении адекватной цены.
ассортимент адекватной части производителей в розницах представлен довольно широко и не обделен вниманием покупателей.
теперь мы во всем этом пытаемся сделать крайними, полагаю, маркетплейсы?
Редкостный долбодятел... Ну, добьется, что в ассортименте большинства онлайн-магазинов не будет отечественной продукции от слова "совсем".