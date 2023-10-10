С начала года «Сбер» получил больше 1 трлн рублей чистой прибыли

Кредитный портфель Сбербанка с начала 2023 года вырос на 20%, а рентабельность капитала составила 25%.

С января по сентябрь 2023 года Сбербанк заработал 1,13 трлн рублей чистой прибыли, только в сентябре банк получил 130,2 млрд рублей. Об этом сказано в отчете «Сбера» по РСБУ.

«Сбер» удерживает лидерство по силе бренда среди всех европейских банков, несмотря на беспрецедентные внешние вызовы, согласно сентябрьскому исследованию Brand Finance, — сказал президент банка Герман Греф.

Рентабельность капитала Сбербанка составила 25%. Кредитный портфель с начала 2023 года вырос на 20%. Средства физических лиц увеличились за сентябрь на 1,9% и превысили 21 трлн рублей.

В сентябре 2023 года «Сбер» выдал рекордный объем ипотечных кредитов на 564 млрд рублей.

Недавно мы писали, что по оценкам Центробанка в 2023 году кредитные организации могут заработать больше 2 трлн рублей чистой прибыли.