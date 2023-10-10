Банки

Центробанк: с 2025 года иностранные банки получат доступ к цифровому рублю

Зарубежные кредитные организации смогут открывать счета в цифровых рублях. Это поможет проводить международные расчеты в обход системы SWIFT.
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В 2025 году иностранные банки смогут открывать счета для цифровых рублей. Об этом сказано в проекте указа Центробанка.

Чем больше зарубежных банков подключатся к цифровому рублю, тем проще будет вести бизнес с Россией в обход системы SWIFT.

При построении платформы цифрового рубля мы рассматривали возможность трансграничного взаимодействия. Именно поэтому в законе она уже прописана. Такая возможность должна быть отражена в том числе в необходимых подзаконных актах. Соответствующую работу мы будем вести по мере необходимости, — сообщили «РБК» в ЦБ.

Сейчас по закону о цифровом рубле иностранные банки не могут быть участниками платформы и открывать такие счета.

Однако новые изменения разрешат это делать, появится новый термин – «счет цифрового рубля иностранного банка».

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