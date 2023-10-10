В налоговое уведомление идут не только имущественные налоги, но и НДФЛ

НДФЛ, который начислили налоговики за 2022 год, тоже фигурирует в налоговых уведомлениях, которые рассылают физлицам. Не удивляйтесь, если вам начислили этот налог.

Минфин в письме от 22.09.2023 № 03-04-05/90572 озвучил случаи, когда НДФЛ начисляют налоговики, а не налоговый агент.

Это, в частности, НДФЛ от процентов по вкладам. Впрочем, в уведомлении за 2022 год такого налога нет, потому что в 2022 доход от процентов был освобожден от НДФЛ.

Также в уведомлении будет НДФЛ, если общая сумма налога, удержанного налоговыми агентами, меньше, чем исчисленная ФНС.

Речь идет об НДФЛ по ставке 15%. Если вы получали зарплату в двух компаниях по 4 млн рублей в каждой и заплатили 13% – 1 040 000 руб., то налоговики пересчитают налог с общего дохода. Он будет 650 000 + (3 000 000 х 15%) = 1 100 000 руб. В этом случае вы получите уведомление на доплату налога в сумме 60 000 руб.

Также доплатить придется, если налоговый агент был один, но доходы были разных видов – зарплата и дивиденды. О таких случаях мы рассказывали тут.