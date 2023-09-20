🙆 Учредители ООО начали получать налоговые уведомления с доплатой НДФЛ 15%. Виноват не бухгалтер, а нормы НК РФ

Директор-учредитель компании получил из ИФНС налоговое уведомление за прошлый год, в котором фигурирует, в том числе, НДФЛ 15%. Для него это стало неожиданностью. Бухгалтер как-то неправильно считал налог? Но вины бухгалтера тут нет.

Ситуацию обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер в 2022 году считала отдельно базу по НДФЛ по зарплате и дивидендам. Зарплата была меньше 5 млн рублей по ставке 13%, дивиденды – более 5 млн рублей, по ставке 15%.

Когда директор задал вопрос по поводу доначисленного ему налога, бухгалтер засомневалась в своей правоте и позвонила в ИФНС, где ее сбили с толку. Налоговики ей пояснили, что надо было с зарплаты тоже считать 15%, тогда бы директор уведомление не получил.

Вообще не так, подсказывают коллеги. Совет от ИФНС – вредный и противоречит нормам НК РФ.

Дело в том, что с 2021 по 2023 год надо считать базу по зарплате и дивидендам отдельно. То есть, даже при всем желании и благих намерениях суммировать эти базы нельзя.

Потом налоговики сами все просуммируют, сделают перерасчет и пришлют уведомление на доплату.

Единственное, что для директора могла сделать бухгалтер в этой ситуации – это заблаговременно оповестить его о том, что придет уведомление и придется доплатить налог.

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