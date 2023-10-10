✅ При продаже подаренной квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы дарителя-нерезидента

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.09.2023 № 03-04-05/87340.
Речь идет о дарении недвижимости, когда даритель – член семьи или близкий родственник.
Учесть можно документально подтвержденные расходы дарителя на приобретение этой недвижимости, в том числе если даритель не является налоговым резидентом РФ.
При этом Минфин предупреждает, что по нормам статьи 54.1 НК сделка не должна быть заключена только для цели снижения налогов.
Поясним: если нерезидент хочет продать квартиру, которой он владел менее 5 лет, он заплатит НДФЛ по ставке 30%.
Если нерезидент подарит эту квартиру родственнику-резиденту, а тот уже продаст ее, то НДФЛ будет по ставке 13%.
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