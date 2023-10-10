✅ При продаже подаренной квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы дарителя-нерезидента

Если продать квартиру раньше окончания минимального срока владения (3 года или 5 лет), будет облагаемый НДФЛ доход. Его можно уменьшить на вычет или расходы. Если квартира получена в дар, расходов по ней нет, но есть расходы дарителя. Их можно учесть.

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.09.2023 № 03-04-05/87340.

Речь идет о дарении недвижимости, когда даритель – член семьи или близкий родственник.

Учесть можно документально подтвержденные расходы дарителя на приобретение этой недвижимости, в том числе если даритель не является налоговым резидентом РФ.

При этом Минфин предупреждает, что по нормам статьи 54.1 НК сделка не должна быть заключена только для цели снижения налогов.

Поясним: если нерезидент хочет продать квартиру, которой он владел менее 5 лет, он заплатит НДФЛ по ставке 30%.

Если нерезидент подарит эту квартиру родственнику-резиденту, а тот уже продаст ее, то НДФЛ будет по ставке 13%.