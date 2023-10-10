Налог на имущество организаций

Часть процентов по кредиту на покупку основных средств идет в их стоимость

Чтобы посчитать налог на имущество организаций по среднегодовой стоимости, надо знать остаточную стоимость ОС, которую считают по правилам бухучета. В стоимость ОС идут проценты по кредиту, но за минусом субсидии.
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Минфин в письме от 22.09.2023 № 03-05-05-01/90325 разобрал ситуацию, когда компания купила в кредит ОС, но на частичную уплату процентов по нему получила субсидию из бюджета. Как учитывать эти проценты, если их в итоге компенсируют, но не полностью?

Минфин ссылается на рекомендации для аудиторов от 2009 года (доведены письмом от 28.01.2010 № 07-02-18/01).

Там сказано, что если кредит был направлен на приобретение инвестиционного актива, затраты на уплату процентов по нему включаются в стоимость инвестиционного актива в сумме за минусом полученной субсидии.

То есть, те проценты, которые компания гасит за свой счет, идут в стоимость ОС.

Такой вывод в рекомендациях от 2009 года сделан на основе ПБУ 15/2008.

Это ПБУ по учету займов и кредитов действует до сих пор, а вот основные средства учитываются по ФСБУ 6/2020. На него надо опираться, рассчитывая стоимость ОС для налога на имущество организаций (письмо от 18.09.2023 03-05-05-01/88651).

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