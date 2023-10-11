🔂 Восстановленный резерв сомнительных долгов IT-компания включает в расчет для права на пониженные взносы

Разъяснение дает Минфин в письме от 31.08.2023 № 03-03-06/1/83043.
Напомним, для права на пониженные взносы 7,6% и ставку налога на прибыль 0% имеют аккредитованные IT-компании, у которых доля профильных доходов – от 70%.
Доля = Профильные доходы / Общие доходы х 100%.
Таблицу с полным перечнем профильных доходов IT-компаний смотрите здесь.
Восстановленные резервы – это внереализационных доход. Он идет в общие доходы (знаменатель формулы), а в профильные не идет. А чем больше знаменатель, тем меньше результат.
Речь идет, в частности, о таких резервах:
резерв по сомнительным долгам;
резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;
резерв на НИОКР;
резерв на ремонт ОС;
резервы банков, МФО, страховых компаний, медицинских организаций, дилеров.
Еще больше разъяснений по льготам IT-компаний можно найти в наших обзорах писем Минфина и ФНС. Вот, например – обзор за сентябрь.
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