Минцифры предложили отремонтировать отделения «Почты России» за счет маркетплейсов

У бюджета нет денег для ремонта 18 тысяч почтовых отделений. Профинансировать и поддержать «Почту России» снова предлагают за счет маркетплейсов.

Минцифры предлагает использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для ремонта почтовых отделений в населенных пунктах, где проживают менее 5 тыс. жителей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

Сейчас в бюджете сложно найти деньги для ремонта 18 тыс. почтовых отделений. Тогда как законопроект о введение инфраструктурного платежа для маркетплейсов сможет решить эту проблему. Финансирование смогут получить примерно 28 тыс. отделений «Почты России».

Мы предлагаем ремонт этих отделений, так же как и покрытие убытков от функционирования отделений почтовой связи населенных пунктов, где проживают менее пяти тысяч жителей, обеспечивать в рамках инфраструктурного платежа маркетплейсов, — сказал Максут Шадаев.

Расчеты Минцифры укладываются в ранее предложенный размер отчислений – 0,5% от оборота маркетплейсов. По словам Максута Шадаева – это единственный способ поддержать почту.

Недавно мы писали, что маркетплейсы предлагают альтернативу. Они собираются сотрудничать с «Почтой России» на выгодных коммерческих условиях, а не платить отраслевой сбор.