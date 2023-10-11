Сотрудник должен оплатить свое обучение работодателю, если решил уволиться без уважительных причин

Если компания вложилась в обучение сотрудника и это есть в трудовом договоре или соглашении об обучении, то при увольнении работник должен возместить эти затраты.

Если сотрудник проходил обучение за счет средств работодателя, а потом решил уволиться без уважительных причин до истечения срока трудового договора, то он должен возместить затраты компании. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Вопрос о порядке возмещения работодателю расходов на обучение при «досрочном» увольнении решается либо в трудовом договоре, либо в соглашении об обучении, — говорится в сообщении.

Если такой порядок не урегулирован, а работник не согласен возмещать вложенные в обучение деньги, то это будет квалифицироваться как ущерб, причиненный работодателю по вине сотрудника.

По Трудовому кодексу могут взыскать:

суммы затрат на обучение, не превышающей среднего месячного заработка работника, производится по распоряжению работодателя;

если сумма затрат на обучение превышает средний месячный заработок работника, то работодатель получит свои деньги через суд.

К возмещающим затратам относится стипендия, которую компания платила во время обучения работника, оплата самого обучения, учебных материалов и прочих расходов.

Если сотрудник не заключал с работодателем соглашение об обучение, то и возмещать расходы не нужно.

Также не нужно платить компании, если в трудовом договоре нет условия об отработке определенного срока после обучения, за которое заплатил работодатель.

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