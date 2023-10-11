Пособия по безработице хотят проиндексировать до 13 751 рубля

В новый закон о занятости Минтруд собирается включить ежегодную индексацию пособий по безработице. Начнут увеличивать размер пособия с 2024 года.

В 2024 году максимальный размер пособия по безработице увеличится до 13 751 рубля. Сейчас размер выплат может достигать 12 792 рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Вырастет и минимальный размер пособия: с 1 500 рублей в 2023 году до 1 613 рублей в 2024 году. Минимальные выплаты предназначены для ранее не работавших по найму и для тех, кто делал перерыв в трудовой деятельности больше года, а также работал меньше 26 недель в течение года.

В бюджете на следующую трехлетку будет заложена индексация пособий по безработице ежегодная, максимальный и минимальный размер… Мы постановлением уже предусмотрели индексацию на 2024 год, и в проектировках бюджета 2025-2026 годы заложили сразу параметры, которые нам позволят индексацию проводить по новой редакции закона, — сказал Котяков.

Кроме того, Минтруда ожидает, что в 2024 году расходы на пособия по безработице снизятся из-за дефицита кадров. Сейчас уровень безработицы составляет 3%, это минимальный исторический уровень.

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