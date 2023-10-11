Маркетплейсы подписали стандарты работы с владельцами ПВЗ

Теперь маркетплейсы будут заранее предупреждать предпринимателей об изменениях в оферте. Владельцам пунктов выдачи заказов разрешили работать с другими логистическими службами, но без рекламы их брендов.

Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» подписали «Стандарты по взаимодействию маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов». Об этом сказано в телеграм-канале Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В документе указано, что маркетплейсы должны заранее предупреждать владельцев ПВЗ об изменениях оферты, в том числе о размерах вознаграждения.

Мы рассчитываем, что этот шаг позволит снизить градус критики в отношении нашей отрасли и даст возможность сохранить ее поступательное развитие на принципах саморегулирования, — сказал президент АКИТ Артем Соколов.

Также партнерские ПВЗ смогут выдавать заказы других логистических служб, но без их рекламы и размещения брендинга.

В одном здании запретили размещать пункты выдачи заказов одного и того же маркетплейса.

Владельцы ПВЗ в свою очередь обязались не применять техники искусственного завышения рейтинга пункта.

Утвержденные стандарты станут частью оферты.

Недавно мы писали, что Wildberries в одностороннем порядке изменил размер выплат собственникам ПВЗ с оборотом больше 6 млн рублей. Предприниматели будут работать больше, но получать меньше денег.