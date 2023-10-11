Маркетплейсы подписали стандарты работы с владельцами ПВЗ

Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» подписали «Стандарты по взаимодействию маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов». Об этом сказано в телеграм-канале Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
В документе указано, что маркетплейсы должны заранее предупреждать владельцев ПВЗ об изменениях оферты, в том числе о размерах вознаграждения.
Мы рассчитываем, что этот шаг позволит снизить градус критики в отношении нашей отрасли и даст возможность сохранить ее поступательное развитие на принципах саморегулирования, — сказал президент АКИТ Артем Соколов.
Также партнерские ПВЗ смогут выдавать заказы других логистических служб, но без их рекламы и размещения брендинга.
В одном здании запретили размещать пункты выдачи заказов одного и того же маркетплейса.
Владельцы ПВЗ в свою очередь обязались не применять техники искусственного завышения рейтинга пункта.
Утвержденные стандарты станут частью оферты.
Недавно мы писали, что Wildberries в одностороннем порядке изменил размер выплат собственникам ПВЗ с оборотом больше 6 млн рублей. Предприниматели будут работать больше, но получать меньше денег.
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