В Госдуме предложили доплачивать неработающим пенсионерам до трех тысяч рублей

Выплаты планируют назначить пенсионерам, которые не работают и получают доход меньше двух прожиточных минимумов.

Депутаты собираются внести в Госдуму законопроект о поддержке пенсионеров с доходом менее двух прожиточных минимумов. Об этом сказано на сайте фракции СРЗП.

В первую очередь речь идет о тех пенсионерах, чей уровень дохода не превышает двух прожиточных минимумов. И мы предлагаем доплачивать данной категории от полутора до трех тысяч рублей, — заявила первый зампреда комитета палаты по просвещению Яна Лантратова.

Речь идет про федеральную (ФСД) или региональную (РСД) социальную доплату к пенсии.

Размер дополнительных выплат будет зависеть от дохода пенсионера. Если он составляет от 1,2 до 2 размеров прожиточного минимума, то коэффициент доплаты будет 0,1.

Если пенсионер получает от 1 до 1,5 размеров прожиточного минимума, то государство будет проводить доплату по коэффициенту 0,2.

В 2024 году средний размер пенсии после индексации на 7,5% составит 23,4 тыс. рублей.

Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2023 год.