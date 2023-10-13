Райффайзенбанк должен сделать контррекламу из-за недостоверных сведений в сообщении

Банк распространял недостоверную информацию в рекламе акции «Кешбэк на все». Суд обязал Райффайзенбанк за свой счет выпустить контррекламу на канале REN-TV.

Суд обязал АО «Райффайзенбанк» разместить за свой счет контррекламу, поскольку в первом рекламном ролике банка были нарушения. Об этом сказано на сайте ФАС.

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу Райффайзенбанка ненадлежащей. В ролике использовались фразы: «Кэшбэк на все без условий и ограничений» и «1,5% рублями, а не баллами».

Дополнительная информация об условиях акции была набрана мелким шрифтом, который сложно заметить при просмотре телевизионной рекламы.

В контррекламе компания должна указать, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кэшбэк-карты недостоверной и кэшбэк начисляется не за все виды операций, — говорится в сообщении ФАС.

Новое сообщение банка будет размещено в эфире телеканала REN-TV и показываться в течение 7 дней в прайм-тайм один раз в сутки.