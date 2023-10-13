ФНС разрешила уменьшать налогооблагаемую прибыль на расходы по товарам, которые купили через фирмы-однодневки

Компания оспорила решение налоговиков о доначислении НДС и налога на прибыль. Налогооблагаемую базу удалось уменьшить за счет расходов на покупку товаров у фирмы-однодневки.

Приобретение товаров, работ и услуг через фирмы-однодневки не является основанием для отказа в получении налоговой выгоды. Об этом сказано в обзоре правовых позиций, сформированных ФНС.

Суть спора компании и ФНС была в том, что организации по итогам проверки сделали доначисления НДС и налога на прибыль. Причина – бизнес необоснованно уменьшил налогооблагаемую прибыль на стоимость продукции, которую закупили через технические компании-однодневки.

Налогоплательщик предоставил таможенные декларации на товары от импортера и все счета-фактуры, которые доказывают реальный факт совершенной сделки.

Апелляционная инстанция на основании письма ФНС № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 признала решение о доначислении необоснованным.

Компании пересчитали налог с учетом уменьшенных расходов на покупку товаров, которые были указаны поставщиком-импортером.