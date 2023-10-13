Центробанк: валютные ограничения осложнят внешнеэкономическую деятельность

Экспортеры могут столкнуться с нарушением поставок, а расчеты с иностранными партнерами будут проходить дольше.

Валютные ограничения позволяют краткосрочно снизить курсовую волатильность валют, но несут риски для развития ВЭД. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

Такие меры и в нормальных условиях обременительны для бизнеса, а сейчас потенциально могут создавать дополнительные риски: бесперебойности импортных поставок, скорости проведения расчетов и т.д., — сказал Алексей Заботкин.

Недавно мы писали, что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Ограничения будут действовать полгода.

Представитель Центробанка также добавил, что указ затрагивает только 43 групп компаний и носит временный характер. Такой подход позволит уменьшить побочные эффекты.