Мошенничество

Центробанк раскрыл новую схему мошенничества со «спецсчетами»

Злоумышленникам уже удалось убедить клиентов банка перевести десятки миллионов рублей на несуществующий «спецсчет» в Банке России.
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Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме, которая построена на уловке о «специальном счете» в Банке России. Об этом сказано в телеграм-канале регулятора.

Мошенникам уже удалось получить от банковских клиентов десятки миллионов рублей.

Они убеждают человека, что кто-то хочет украсть деньги с его счета и просят перевести средства на безопасный счет в Центробанке.

По новой легенде сбережения на «спецсчет» переводятся временно, на период поиска преступников. А потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве, — говорится в сообщении.

Чтобы придать этой истории достоверность, злоумышленники от имени клиента с его номером телефона и личными данными записываются на личный прием в ЦБ.

Затем пользователю приходит смс с короткого номера 300 – телефона Банка России. И жертва начинает полностью доверять мошенникам.

Центробанк предупреждает, что нужно игнорировать сообщения о записи на прием, если вы лично не вводили эти данные на сайте ЦБ или не звонили в контактный-центр.

Также регулятор напомнил, что никаких «безопасных счетов» не существует. А сотрудники Банка России не звонят людям и не запрашивают у них информацию и документы.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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