В третьем квартале стало на треть меньше госзакупок

Количество тендеров сократилось на 5%, а средний чек закупки по 44-ФЗ упал с 5,57 млн до 3,68 млн рублей.

По итогам третьего квартала 2023 года госзаказчики уменьшили сумму закупок по 44-ФЗ больше чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на эксперта «Контур.Торги» Василия Данильчика.

Число госзакупок в третьем квартале этого года сократилось на 5%, до 652 тыс. тендеров. За аналогичный период 2022 года госзаказчики заключили 688 тыс. контрактов.

Общая сумма торгов уменьшилась на 39%, с 3,41 трлн до 2,06 трлн рублей. Средний чек закупок по 44-ФЗ упал с 5,57 млн до 3,68 млн рублей.

Несмотря на то, что количество госзакупок по 44-ФЗ снизилось, мы видим, что заказчики перевыполняют квоту по публикациям закупок для малого бизнеса. Так, за третий квартал 2023 года количество закупок для СМП составило — 42%, а по закону госзаказчики должны проводить не менее 25% торгов для малого бизнеса, — сказал Василий Данильчик.

Самое большое количество торгов проходит в сфере медицины. Было заключено 212 403 контрактов на 327 млрд рублей.

В области строительства и ремонта прошло 89 292 торгов на сумму 970 млрд рублей.

54 019 сделок на 69 млрд рублей было закрыто в категории «Машины и оборудование».

Можно предположить, что на эти цифры повлиял фактор трансформации экономики в условиях геополитических влияний, — объяснил эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опоры России» Сергей Елин.

Динамика закупок смещается в сторону гособоронзаказа, поэтому в других отраслях экономики идет снижение активности.