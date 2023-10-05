Налоговая взыскивает с Уральского банка реконструкции и развития 580 млн рублей

Банк намеренно включил в цепочку сделок холдинг из Сингапура, чтобы получить налоговую выгоду и скрыть конечного бенефициара сделок. Он находится в юрисдикции, с которой нет соглашения об избежании двойного налогообложения.

ФНС пытается в суде взыскать с Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) 580 млн рублей из-за того, что организация применяла пониженные налоговые ставки в операциях с сингапурским инвестиционным холдингом. Об этом пишет портал 66.ru.

Судьи нашли подтверждение тому, что УБРиР прикрывался международным соглашением об избежании двойного налогообложения (СИДН) и использовал его для оптимизации налогов.

В 2012-2014 годах банк взял кредит у сингапурской компании Xangbo на сумму 145 млн долларов.

С 2016 по 2018 годы УБРиР выплатил по процентам 2,43 млрд рублей, применяя в 2016 году пониженную налоговую ставку в 7,5%, а в 2017 и 2018 годах – 0%.

ФНС установила, что банк не мог использовать эти льготы и недоплатил в бюджет более 580 млн рублей.

Из них 7,4 млн рублей — штраф, 405,08 млн рублей — доначисленный налог и 167,78 млн рублей — пени.

В данном деле банк выплачивал сингапурской компании Xangbo проценты за пользование займом, с которых рассчитывал налог с применением пониженной ставки, — сказал основатель юридической компании lukichev.legal Роман Лукичев.

Суд решил, что холдинг Xangbo – это подставное лицо, которое банк специально включил в цепочку сделок.

Реальный бенефициар находится в другой юрисдикции, с которой у РФ не действует соглашений. Это значит, что УБРиР должен был платить налог с дохода сингапурской компании по ставке 20%.

Чтобы можно было применить пониженную ставку, получатель должен быть из страны, с которой соглашение все еще продолжает действовать, а также быть конечным бенефициаром получаемого дохода, а не транзитером-прокладкой, в этот же день переправляющим полученные деньги в офшор, — объяснил председателя правления Палаты налоговых консультантов Михаил Успенский.

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