Как компании с обособками считать налог на прибыль и НДФЛ

Если у компании есть обособленные подразделения, то считать налог на прибыль в региональный бюджет надо по каждой обособке по доле прибыли. НДФЛ тоже считают по каждой обособке от доходов, выплаченных сотрудникам этой обособки.

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.09.2023 № 03-03-06/1/92588.

Налог на прибыль в федеральный бюджет считают в целом по фирме. Налог на прибыль в региональный бюджет считают от доли прибыли для каждой обособки.

Ее считают как среднее арифметическое удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости ОС.

Но если все обособки в одном регионе, можно не распределять прибыль, а считать общий налог, но нужно выбрать одну обособку, через которую этот налог будет идти.

НДФЛ по месту каждой обособки считают от доходов, начисленных работникам этой обособки.

Но если они в одном муниципальном образовании, то можно платить в бюджет по месту нахождения одной из обособок и отчитываться по форме 6-НДФЛ туда же.

То есть, если у компании много обособок, то

налог на прибыль будет идти в одну из них (по выбору), если они в одном регионе;

НДФЛ будет идти в одну из них (по выбору), если они в одном муниципальном образовании.