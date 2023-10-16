Как компании с обособками считать налог на прибыль и НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.09.2023 № 03-03-06/1/92588.
Налог на прибыль в федеральный бюджет считают в целом по фирме. Налог на прибыль в региональный бюджет считают от доли прибыли для каждой обособки.
Ее считают как среднее арифметическое удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости ОС.
Но если все обособки в одном регионе, можно не распределять прибыль, а считать общий налог, но нужно выбрать одну обособку, через которую этот налог будет идти.
НДФЛ по месту каждой обособки считают от доходов, начисленных работникам этой обособки.
Но если они в одном муниципальном образовании, то можно платить в бюджет по месту нахождения одной из обособок и отчитываться по форме 6-НДФЛ туда же.
То есть, если у компании много обособок, то
налог на прибыль будет идти в одну из них (по выбору), если они в одном регионе;
НДФЛ будет идти в одну из них (по выбору), если они в одном муниципальном образовании.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Для расчета доли прибыли по обособке берут стоимость ОС по данным налогового учета. Учитывают только те ОС, которые амортизируются. То есть, например, земельный участок не учитывают (письмо Минфина от 25.04.2023 № 03-03-06/1/3787).
Кстати, власти хотели поменять формулу расчета доли прибыли для обособок. Сейчас можно учитывать или ССЧ, или зарплату. Можно будет только ССЧ, потому что уровень зарплат может быть разным в разных регионах.
Но пока компания сама может выбирать – учитывать ей численность, или оплату труда.
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