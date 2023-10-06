Как ИП стать самозанятым

ИП может перейти на НПД (стать самозанятым). Для этого надо зарегистрироваться с помощью приложения «Мой налог» или через банк.

Если ИП применял УСН или ЕСХН, то в течение месяца после постановки на учет в качестве плательщика НПД ему нужно направить в ИФНС уведомление о прекращении применения этих режимов налогообложения.

ИП на патенте могут встать на учет в качестве самозанятого только после окончания действия патента, либо после прекращения такой деятельности по ПСН.

Такое разъяснение дает ФНС.