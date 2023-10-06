Как ИП стать самозанятым

Если ИП применял УСН или ЕСХН, то в течение месяца после постановки на учет в качестве плательщика НПД ему нужно направить в ИФНС уведомление о прекращении применения этих режимов налогообложения.
ИП на патенте могут встать на учет в качестве самозанятого только после окончания действия патента, либо после прекращения такой деятельности по ПСН.
Такое разъяснение дает ФНС.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Отказ от УСН после перехода на НПД идет путем подачи уведомления по форме 26.2-8 (о прекращении деятельности). Если направить уведомления с опозданием или вообще не направить, то постановка на учет в качестве налогоплательщика НПД аннулируется.
Кстати, депутаты планировали ввести норму по автоматическому отказу от УСН при переходе на НПД (без уведомления).
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