«Лента» купила сеть магазинов у дома

Ритейлер «Лента» стал владельцем торговой сети «Монетка» Эксперты считают, что небольшим магазинам придется объединяться с федеральными торговыми сетями, чтобы выжить в условиях конкуренции.

Сеть супермаркетов «Лента» закрыла сделку по покупке магазинов «Монетка», которые работают на Урале и в Сибири по формату «у дома». Об этом пишут «Известия».

«Лента» стала владельцем пяти распределительных центров «Монетки» общей площадью 116 тыс. квадратных метров. Также в сделку вошли более 560 грузовых автомобилей.

Приобретение сети магазинов у дома «Монетка» — важный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в одном из наиболее динамично развивающихся сегментов российского продуктового ритейла, — сказал председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов.

В 2022 году сеть магазинов «Монетка» заработала 177,8 млрд рублей. Общая торговая площадь сети составляет 606 тыс. квадратных метров, при этом 100% помещений находятся в аренде.

В результате сделки «Лента» увеличит свою долю на рынках Урала и Сибири. ФАС обязал сеть супермаркетов «Лента» выполнять социальные обязательства и не допускать наценок на некоторые торговые позиции.

Для поставщиков, возможно, потребуется пересмотр условий сотрудничества. Эта сделка может также оказать влияние на региональную экономику, — рассказал управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

Также он добавил, что магазины формата «у дома» будут объединяться с торговыми сетями, чтобы выжить в условиях конкуренции.

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