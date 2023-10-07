Жители стран ЕАЭС могут удаленно получить статус самозанятого

Для регистрации самозанятости жителям ЕАЭС нужен российский ИНН и карта банка ВТБ. Заявка подается в личном кабинете «ВТБ Онлайн», там же можно оформлять чеки и учитывать профессиональный доход.

Банк ВТБ разрешил своим клиентам из стран ЕАЭС получить официальный статус самозанятого онлайн и пользоваться банковскими сервисами для тех, кто платит налог на профессиональный доход. Об этом сказано на сайте банка.

У граждан ЕАЭС есть возможность оформить специальный налоговый режим, поэтому мы сделали наш сервис доступным для них в ВТБ Онлайн. Мы ожидаем, что благодаря этому число клиентов такого налогового режима в ВТБ увеличится на 25% до конца года, — сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса Спартак Солонин.

Гражданину ЕАЭС нужно получить российский ИНН и оформить карту ВТБ в офисе банка.

После чего клиент банка сможет в личном кабинете оформить самозанятость онлайн, без посещения ФНС.

В приложении «ВТБ Онлайн» самозанятые могут учитывать доходы, оформлять чеки и пересылать их своим заказчикам. Сервис также позволяет сформировать онлайн справки о доходах.