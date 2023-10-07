Большинство россиян осуждают покинувших страну соотечественников. А Трибуне второй день не затихают споры

Социологи заметили преобладающее отстраненное отчуждение от уехавших. Опрос показал, что 58% россиян осуждают уехавших из РФ после февраля 2022 года. Почему в многие люди осуждают тех, кто уехал жить в другую страну?

Большинство опрошенных россиян (58%) критически относятся к соотечественникам, которые покинули страну после начала спецоперации, пишут «Ведомости». Об этом говорится в исследовании ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. Опрос проводился онлайн среди 2300 респондентов старше 18 лет.

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