В Думе предложили дать отсрочку от армии учащимся за счет работодателя

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который даст отсрочку от армии сотрудникам, обучающимся за счет работодателя по ученическому договору.

Поправки вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Предполагается, что в случае их принятия право на отсрочку от армии появится у сотрудников, которые впервые получают профессию рабочего или должность служащего или получают их при наличии профессионального образования, пишут «Ведомости».

Помимо этого, поправка будет распространяться также на тех сотрудников, которые, уже имея профессию рабочего или должность служащего, совершенствуют знания и навыки «без повышения образовательного уровня». Уточняется, что отсрочка будет действовать на срок действия ученического договора.

Согласно тексту пояснительной записки, необходимость принятия законопроекта связана с дефицитом квалифицированных кадров.

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