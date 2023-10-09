Кто в организации должен вести управленческий учет: бухгалтер или финдир?

В отличие от бухгалтерского, управленческий учет не регламентирован, поэтому вести его может кто угодно. Руководство компании самостоятельно решает, кто будет им заниматься.

Вариантов несколько: сам руководитель, бухгалтер или финансовый директор. В каждом случае есть свои нюансы.

Например, руководителю стоит заниматься управленческим учетом, если организация небольшая — иначе ему будет сложно совмещать столько обязанностей. То же самое касается бухгалтера — если он ведет сразу несколько участков в компании, то у него может не остаться сил на управленческий учет.

Если у организации есть средства — можно привлечь для управленческого учета финансового директора — как в штат, так и на аутсорс.

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