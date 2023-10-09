Управленческий учет

Кто в организации должен вести управленческий учет: бухгалтер или финдир?

В отличие от бухгалтерского, управленческий учет не регламентирован, поэтому вести его может кто угодно. Руководство компании самостоятельно решает, кто будет им заниматься.
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Вариантов несколько: сам руководитель, бухгалтер или финансовый директор. В каждом случае есть свои нюансы.

Например, руководителю стоит заниматься управленческим учетом, если организация небольшая — иначе ему будет сложно совмещать столько обязанностей. То же самое касается бухгалтера — если он ведет сразу несколько участков в компании, то у него может не остаться сил на управленческий учет.

Если у организации есть средства — можно привлечь для управленческого учета финансового директора — как в штат, так и на аутсорс.

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Комментарии

2
  • Логотип lisss
    lisss 51 минуту назад

    Кудрявцев Александр Александрович

    Инфоцыганский курс. Никто не должен вести управленческий учет. Такого понятия нет. 

    • Логотип msneg
      msneg
      Сотрудник
      23 минуты назад

      Марина СнеговскаяКлерк

      Александр Александрович, обязанности по УУ, конечно, нет, но если его не вести - в финансовом планировании будет бардак. 

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