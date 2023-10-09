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ЦБ доработает дизайн купюры 1 000 рублей

Банк России принял решение доработать дизайн банкноты номиналом 1 000 руб., в изображении церкви на купюре сейчас отсутствует крест.
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В понедельник, 16 октября Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского Кремля. На куполе церкви нет креста.

Печать на банкноте церкви без креста вызвала вопросы у пользователей соцсетей, а также недовольств у представителей власти и РПЦ. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах.

Сегодня, 18 октября Банк России выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что доработает дизайн. «В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — сообщили в пресс-службе ЦБ. 

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