Приставы собрали в 10 раз меньше жалоб от тех, кто был признан должником по ошибке

Полные тезки реальных должников, которые ошибочно оказались в списках ФССП, могут написать в интернет-приемную, чтобы решить эту проблему. Жалоб стало на 90% меньше из-за того, что теперь приставам передают дополнительные документы для точного определения личности.

В 10 раз сократилось количество жалоб от физлиц, которые ошибочно попали в списки ФССП из-за совпадения имен с реальными должниками. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

На 90% уменьшилось количество поступивших обращений в Федеральную службу судебных приставов от граждан, ошибочно идентифицированных должниками, — сказали в ФССП.

20 июня 2022 года вступили в силу поправки, по которым кроме ФИО и даты рождения должника приставы должны получить номер хотя бы одного из дополнительных документов.

Это может быть СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер паспорта или водительского удостоверения.

Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса «Интернет-приемная» официального сайта ФССП, выбрав тему «Я двойник!», — рассказали в пресс-службе ФССП.

Из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, а иногда и даты рождения под принудительное взыскание могли попасть около 5-6 тыс. человек.

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