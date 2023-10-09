Приставы собрали в 10 раз меньше жалоб от тех, кто был признан должником по ошибке

В 10 раз сократилось количество жалоб от физлиц, которые ошибочно попали в списки ФССП из-за совпадения имен с реальными должниками. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
На 90% уменьшилось количество поступивших обращений в Федеральную службу судебных приставов от граждан, ошибочно идентифицированных должниками, — сказали в ФССП.
20 июня 2022 года вступили в силу поправки, по которым кроме ФИО и даты рождения должника приставы должны получить номер хотя бы одного из дополнительных документов.
Это может быть СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер паспорта или водительского удостоверения.
Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса «Интернет-приемная» официального сайта ФССП, выбрав тему «Я двойник!», — рассказали в пресс-службе ФССП.
Из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, а иногда и даты рождения под принудительное взыскание могли попасть около 5-6 тыс. человек.
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