К нотариусу можно записаться онлайн на «Госуслугах»

Во время записи пользователи увидят список документов, которые будут нужны на приеме у нотариуса. Их можно отправить заранее в электронном виде.

На портале «Госуслуг» появилась возможность записаться к ближайшему нотариусу на удобное время. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов, чтобы специалист подготовился к приему, — говорится в сообщении.

Сервис бесплатный и доступен во всех регионах. Сейчас половина нотариусов присоединились к проекту, а остальные подключатся в ближайшее время.

Чтобы записаться к нотариусу, нужно открыть форму для записи на «Госуслугах», выбрать свой регион, специалиста и время визита.

Затем появится перечень документов, которые понадобятся на приеме. Для экономии времени можно загрузить электронные копии.

Минцифры напоминают, что бесплатная только запись на прием, а нотариальные услуги оплачиваются на месте по установленным тарифам.