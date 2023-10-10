Роспотребнадзор не поддержал онлайн-продажу алкоголя

Из-за того, что деятельность курьеров не урегулирована, покупателю могут доставить не тот товар, который он заказывал. Например, алкоголь могут подменить на суррогатный напиток.

Роспотребнадзор не поддержал инициативу разрешить торговать алкоголем онлайн. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олега Прусакова.

Сейчас курьеры не относятся к «субъектам потребительских правоотношений», поэтому они способны доставить не тот товар, который заказывал покупатель.

Например, алкоголь в момент доставки могут подменить на суррогатный. А это уже нанесет вред здоровью.

Мы можем столкнуться с массовыми рисками в том, что тот товар, который потребитель заказывал, оплатил, на самом деле, когда он [его] получает, это совершенно не тот товар, который его ожиданиям в лучшем случае не соответствует. А в худшем случае будет являться опасным, суррогатным, со всеми вытекающими отсюда последствиями, — сказал Олег Прусаков.

Против онлайн-продажи алкоголя также выступает Минздрав.

Глава Минфина Антон Силуанов поддержал запуск онлайн-продаж спиртных напитков, однако правительство еще не приняло окончательного решения.

Сейчас нельзя дистанционно продавать алкоголь.