Роспотребнадзор не поддержал онлайн-продажу алкоголя

Роспотребнадзор не поддержал инициативу разрешить торговать алкоголем онлайн. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олега Прусакова.
Сейчас курьеры не относятся к «субъектам потребительских правоотношений», поэтому они способны доставить не тот товар, который заказывал покупатель.
Например, алкоголь в момент доставки могут подменить на суррогатный. А это уже нанесет вред здоровью.
Мы можем столкнуться с массовыми рисками в том, что тот товар, который потребитель заказывал, оплатил, на самом деле, когда он [его] получает, это совершенно не тот товар, который его ожиданиям в лучшем случае не соответствует. А в худшем случае будет являться опасным, суррогатным, со всеми вытекающими отсюда последствиями, — сказал Олег Прусаков.
Против онлайн-продажи алкоголя также выступает Минздрав.
Глава Минфина Антон Силуанов поддержал запуск онлайн-продаж спиртных напитков, однако правительство еще не приняло окончательного решения.
Сейчас нельзя дистанционно продавать алкоголь.
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