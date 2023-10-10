Депутаты хотят запретить рекламу энергетиков

Любая реклама энергетических напитков, кроме кофе и чая, может быть запрещена на телевидении, радио и в интернете.

Депутаты фракции ЛДПР предлагают запретить любую рекламу энергетических напитков. Об этом пишет «RG.RU».

В Госдуму в ближайшее время внесут поправки в ст.7 Федерального закона «О рекламе», которые запретят рекламировать безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества. Исключение составляют чай и кофе.

Энергетики — это новая вредная привычка наряду с алкоголем, табаком и наркотиками, которая губит подростков и молодежь, — сказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 1 января 2018 года запрещено производить и продавать слабоалкогольные энергетические напитки. Это не касается безалкогольных энергетиков. Однако в некоторых регионах их нельзя продавать несовершеннолетним.

Авторы законопроекта уверены, что такие ограничения не работают, потому что энергетики рекламируются на ТВ, радио и в интернете.

Довод о том, что такой запрет ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке товарах, является, на наш взгляд, несостоятельным, поскольку речь прежде всего идет о здоровье подрастающего поколения, — считают депутаты.

В 2021 году продажи энергетиков выросли на 32%, до 829 млн литров. В первом полугодии 2022 года спрос на такие напитки увеличился на 40%.