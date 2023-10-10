Депутаты задумали изменить оскорбительные названия географических населенных пунктов

В Госдуму внесли законопроект о переименовании населенных пунктов с оскорбительными названиями. Например, «Пуково», «Бухалово», «Лох», «Мусорка», «Шалава».
По мнению фракции «Новые люди», жители таких населенных пунктов сталкиваются с травлей из-за оскорбительных географических названий.
Также законопроект запретит использовать в названиях городов, сел и деревень наименования, которые будут «оскорбительными, уничижительными и принижающими достоинство жителей».
Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово, — сказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков «РИА Новостям».
Представительные органы муниципальных образований будут должны изменить двусмысленные названия населенных пунктов.
Комментарии