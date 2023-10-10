ИП-самозанятые не платят фиксированные взносы

Налогоплательщиками НПД (самозанятыми) могут быть как простые физлица, так и ИП. Ни те, ни другие, не платят обязательные страховые взносы.

Это касается и ИП. Они не являются плательщиками фиксированных взносов в период применения НПД.

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.10.2023 № 03-11-11/93491.

Отметим, что раз ИП на НПД не платят фиксированные взносы, то и будущую пенсию они себе не зарабатывают. При этом у них есть право платить эти взносы добровольно, тогда у них будет идти стаж и пенсионные баллы.

Кстати, не вся уплаченная сумма добровольных взносов пойдет на пенсию, а лишь частично. Почему так происходит, мы рассказывали здесь.

Впрочем, депутаты предложили начислять стаж и баллы для будущей пенсии самозанятых без уплаты ими фиксированных взносов.