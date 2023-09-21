Депутаты предложили выплачивать пенсию самозанятым без дополнительных взносов

Комитет Госдумы по труду и соцполитике намерен доработать закон о самозанятых и расширить социальные гарантии для плательщиков налога на профессиональный доход. В частности планируют дать самозанятым пенсионные права без уплаты дополнительных взносов, об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Сейчас НПД, который берут с самозанятых распределяется только между ФОМС и региональной казной. По мнению парламентария это несправедливо.

«Часть средств (или даже все) должны идти на индивидуальный счет в Социальный фонд. И чтобы ставка не росла», — сообщил Нилов.

По действующим нормам, претендовать на пенсию самозанятые могут только в том случае, если будут сами перечислять страховые взносы в СФР. Только так они могут накопить стаж и пенсионные баллы.