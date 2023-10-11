С 21 октября Центробанк будет обмениваться с МВД информацией о мошенниках

Онлайн-обмен между ведомствами поможет быстрее установить факт мошенничества и оперативно получить необходимые сведения для расследования уголовных дел.

С 21 октября 2023 года сотрудники МВД будут оперативно получать данные от Центробанка об операциях, которые происходили без согласия клиентов. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Ведомства смогут онлайн передавать друг другу данные о мошеннических операциях с помощью автоматизированной системы ФинЦЕРТ. В процессе обмена будут соблюдаться нормы банковской тайны.

После обращения пострадавшего сотрудники МВД России вправе запросить у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки, — говорится в сообщении.

Информацию, которую Центробанк получит от правоохранительных органов, передадут в банки, чтобы они могли вносить изменения в свои системы безопасности. Это поможет предотвратить новые попытки мошенничества.