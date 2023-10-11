Курс евро впервые с 12 сентября упал до 101 рубля

На Московской бирже евро торгуется за 101,06 рубля. Котировки упали на 1,77% впервые с 12 сентября 2023 года.

20 октября в 14:40 курс евро на Московской бирже опустился на 1,77%, до 100,98 рубля. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

За такую стоимость евро торгуется впервые с 12 сентября 2023 года.

Доллар также потерял 1,72 рубля и стоил 95,33 рубля. Юань подешевел на 22 копейки и торгуется на Мосбирже за 13,02 рубля (-1,68%).

Недавно мы писали, что Владимир Путин обязал экспортеров полгода продавать валютную выручку. Это должно краткосрочно снизить курсовую волатильность валют.

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