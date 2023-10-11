В 2026 году бюджет получит на 25% больше налоговых доходов

Доходы бюджета вырастут за счет поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС. Бизнес будут выводить из «теневой» сферы, а ставки по основным налогам не поднимут.

В 2026 году власти намерены получить на 25% больше налоговых сборов. Поступления вырастут до 28,9 трлн рублей, тогда как в 2023 году они составят 23,2 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счетной платы.

В 2024 году налоговые сборы увеличатся на 18% по сравнению с 2023 годом до 35 трлн рублей. В 2025 году бюджет получит 33,5 трлн рублей, а в 2026 году – 35,6 трлн рублей.

Счетная палата считает, что наибольший рост доходов будет от сборов за пользование природными ресурсами (НДПИ), от налога на добавленную стоимость (НДС), от налога на доходы физлиц (НДФЛ).

Ожидается, что от НДПИ в 2023 году поступит 9,6 трлн рублей, в 2024 году – 12,1 трлн рублей, а в 2026 году – 11,9 трлн рублей. На эту строку дохода будет влиять увеличение цены на российскую нефть.

Сборы НДС в 2023 году составят 6,9 трлн рублей, а в 2026 – 8,9 трлн рублей.

Увеличение поступлений от внутреннего НДС в основном связано с ожидаемым восстановлением внутреннего спроса, а также реализацией программ импортозамещения и ростом экономической активности в целом, — сказал первый заместитель гендиректора ЦСР Глеб Покатович.

НДФЛ принесет бюджету в 2023 году 162,2 млрд рублей, а в 2026 году в два раза больше – 312,8 млрд рублей. Здесь точка роста – налог для тех, кто подпадает под ставку 15%. То есть зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

Власти активнее будут работать с людьми, которые заняты в «теневом» секторе экономики, поэтому налогов с физлиц соберут больше.

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